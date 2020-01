OKRA geeft nieuwjaarsfeest in De Rekkelinge en Top 30 in Ter Wilgen Anthony Statius

12 januari 2020

18u02 0 Deinze OKRA Deinze Centrum & Petegem organiseert op zondag 19 januari een nieuwjaarsfeest in zaal De Rekkelinge. Op donderdag 30 januari is er de Top 30 in Ter Wilgen. Inschrijven kan op maandag 13 januari tussen 14 en 16 uur.

Zoals ieder jaar geeft KRA Deinze Centrum & Petegem een eetfestijn om het nieuwe jaar in te zetten. Op zondag 19 januari is iedereen vanaf 12 uur welkom voor een uitgebreide menu in zaal De Rekkelinge. De kostprijs bedraagt 32 of 35 euro per persoon, naargelang de keuze van het hoofdgerecht. Er is ook de jaarlijkse tombola met waardebons. Op donderdag 30 januari om 14 uur viert OKRA opnieuw feest, deze keer in zaal Ter Wilgen in Petegem. Die dag is er de Top 30, waarbij iedereen zijn favoriete muziek kan kiezen. Tijdens de pauze is er koffie met gebak, deelnemen kost 5 euro.

Voor beide activiteiten kan je je inschrijven bij de de wijkverantwoordelijke of in de Volkskring op maandagnamiddag 13 januari tussen 14 en 16 uur.