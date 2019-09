OKRA geeft infosessie over digitaal bankieren Anthony Statius

17 september 2019

09u55 2 Deinze Seniorenvereniging OKRA Deinze Centrum en Petegem organiseert op donderdag 19 september een infosessie over digitaal bankieren.

De infosessie digitaal bankieren wordt gegeven door Johan Desmedt, vormingsverantwoordelijke van de vdk bank. Deelnemers leren er alles over de Bancontact-app of Payconiq of over hoe je facturen kan betalen met Doccle en parkeertickets met 4411. Voor wie door het bos de bomen niet meer ziet en zich afvraagt of al die nieuwe toepassingen toch ook wel veilig zijn geeft Johan Desmedt verhelderende uitleg en demonstraties.

De infoavond vindt om 14.30 uur plaats in zaal Ter Leie in Astene. Deelnemen kost 5 euro voor leden en 7 euro voor niet-leden. Vooraf inschrijven hoeft niet.

Meer info via 09/328.68.53, 0496/28.33.54 of goethals.firmin@telenet.be.