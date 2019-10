Nutswerken in Dreef en Peperstraat Anthony Statius

21 oktober 2019

14u54 2 Deinze Er worden de komende dagen nutswerken uitgevoerd in de Peperstraat in Deinze en vanaf volgende week ook in Dreef in Merendree.

De Peperstraat wordt van 21 tot donderdag 31 oktober afgesloten en er wordt een wegomlegging voorzien via de Filliersdreef en Leernsesteenweg en omgekeerd.

In Dreef in Merendree worden de nutsleidingen van een nieuwe verkaveling aangesloten op het bestaande net en hiervoor wordt de straat van 28 oktober tot 8 november afgesloten Er wordt een wegomlegging voorzien via Veldestraat en Merendreedorp en omgekeerd.