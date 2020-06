Nu ook boombakken langs Gaversesteenweg Anthony Statius

17 juni 2020

14u01 12 Deinze Na Na de Tolpoortstraat werden er ook boombakken geplaatst langs de Gaversesteenweg (N35) in Deinze. Langs het nieuwe fietspad tussen het kruispunt met de Volhardingslaan en het station werden woensdag twintig smalle eiken gezet.

Er blijven maar bomen bijkomen in Deinze-centrum. Begin juni werden er boombakken geplaatst langs een kant van de rijweg inde Tolpoortstraat en vandaag werden er nog 20 boombakken gezet in de Gaversesteenweg. Tuinaannemer Kristof Van den Berghe van het Nevelse bedrijf GreenGround kreeg van de stad de opdracht om ook nog bomen te zetten op het stuk tussen kruispunt de Knok en het spoorwegviaduct zodat er een bomenrij staat tussen Driespoort en de Tolpoortbrug.

De bomen in de Gaversesteenweg zijn van de soort Quercus palustrist ‘Green Pillar’, een smalle eik, die tot tien jaar kan overleven in een boombak. Ze staan aan de kant van de Poelstraat en nemen geen parkeerplaatsen in, want die werden onlangs vervangen door een fietspad. “Deze bomen zorgen voor extra groen in het straatbeeld en ze dienen ook om het verkeer op de gewestweg af te remmen. Zo wordt het ook een pak veiliger voor de fietsers. Na een positieve evaluatie worden de boombakken vervangen door permanent groen”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).