Nooit te oud om die ‘sjakosj’ weg te flikkeren! Anthony Statius

11 juli 2019

Met de sjakossen smijten slaat na Zelzate nu ook aan in Deinze. In woonzorgcentrum Sint-Jozef werd het fenomeen donderdagmiddag voor het eerst geïntroduceerd en de bewoners deden enthousiast mee.

“Normaal slaan ze ons wel eens met hun ‘sjakossen’, maar nu mogen ze er ook mee gooien.” De sfeer zat er in tijdens de eerste editie ‘sjakossen smijten’ in woonzorgcentrum Sint-Jozef. Het kine-, ergo- en animatieteam stond in voor de nodige ambiance en intussen mochten alle bewoners een gooi doen.

De markeringen gingen tot zeven meter, maar Georgette Hebbelinck, die als eerste aan de beurt kwam, kon haar handtas onmiddellijk al 8,39 meter ver gooien. “Ik ben nog goed in vorm, hoor”, lacht ze. “Het is de eerste keer dat ik met een handtas mag gooien, maar vroeger deden wij thuis geregeld leuke spelletjes in de tuin. Het is leuk dat er zoveel bewoners meedoen, ideaal voor op een mooie zomerse namiddag.”