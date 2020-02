Nood aan extra pleeggezinnen: “Elk kind heeft recht op een warm en veilig nest” Deinze en Zulte krijgen het label ‘Pleegzorggemeente’ Joeri Seymortier

02 februari 2020

09u42 0 Deinze Deinze en Zulte halen allebei het label van pleegzorggemeente binnen, en willen zoveel mogelijk inwoners warm maken om hun gezin open te stellen voor een pleegkind. Pleegzorg Oost-Vlaanderen heeft dringend nood aan extra opvanggezinnen. “Want elk kind heeft recht op een warm en veilig nest”, klinkt het.

Deinze heeft het label ondertussen officieel overhandigd gekregen. Zulte krijgt het later deze week. In Deinze zijn er vandaag al 25 pleeggezinnen die kinderen in probleemsituaties een nieuwe thuis geven. En dat mogen er een pak meer zijn. “Wij vormen al acht jaar een pleeggezin, en kunnen het alleen maar aan iedereen aanraden”, zeggen Deinzenaren Mieke Vertriest, Kurt Allaert en dochter Fien, die daarnaast ook nog eens twee pleegkinderen in huis hebben. “Wij hebben een dochter van 21 jaar, maar vonden dat daar gerust nog wat kindergeluk bij kon. Ik sta zelf in het onderwijs en had een pleegkindje in de klas zitten. Op die manier geraakte ik daarmee vertrouwd, en heeft ons gezin ook de stap gezet. Het leuke aan pleegkinderen is dat ze ook nog het contact met hun natuurlijke familie kunnen behouden. Voor ons is er geen verschil tussen ons kind en de pleegkinderen. Dat zijn gewoon allemaal onze kinderen. Wij zijn gewoon één gezin. We hebben zelfs al andere mensen warm kunnen maken om ook een pleeggezin te worden. Op het werk van Kurt was er een homokoppel die over onze pleegkinderen hoorde, en ook een pleeggezin geworden is. Hopelijk volgen nog veel mensen ons voorbeeld.”

Schepen Trees Van Hove, bevoegd voor het Huis van het Kind in Deinze, hoopt dat er nog veel pleeggezinnen gevonden worden in haar stad. “Elk kind heeft recht op een veilig en warm nest”, zegt Trees Van Hove. “Soms lukt het gezinnen niet om zelf voor structuur en een positieve opvoeding te zorgen voor hun kind. Die opdracht is niet voor elke ouder even gemakkelijk. Dan kunnen pleeggezinnen een mooie oplossing zijn. Deinze wil hier als warme stad op inzetten, en wil pleegzorggezinnen volop ondersteunen. We gaan het initiatief ook mee bekend maken, zodat er nieuwe pleeggezinnen gevonden worden.”

Verschil maken

Extra pleeggezinnen zijn echt nodig. “Er is een groot tekort aan gezinnen die al dan niet tijdelijk de zorg van een kind op zich willen nemen”, zegt Walter Leenders van Pleegzorg Oost-Vlaanderen. “Het is niet altijd een gemakkelijke opdracht, maar je krijgt er als pleegouder wel veel liefde voor terug. Gemeentebesturen kunnen echt het verschil maken. Pleeggezinnen kunnen bijvoorbeeld korting krijgen in de dagopvang of bij activiteiten van de stad. Alle ondersteuning is meer dan welkom”, zegt Walter Leenders nog.

Meer info: www.pleegzorgoostvlaanderen.be of welzijn@deinze.be.