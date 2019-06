Nood aan babbel? OCMW gooit wijk-werkers in de strijd tegen vereenzaming senioren Anthony Statius

21 juni 2019

13u57 4 Deinze Deinse senioren kunnen vanaf september gebruik maken van een gezelschapsdienst en een telefoonster. Het OCMW schakelt hiervoor wijk-werkers in en biedt een premie van 3,45 euro per wijk-werkcheque van 7,45 euro aan. “Hiermee willen we de vereenzaming onder de senioren bestrijden”, zegt schepen van seniorenbeleid Conny De Spiegelaere (CD&V).

Na het ontbinden van de vzw PWA Deinze, het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap, werden de resterende gelden, 27.786,64 euro in totaal, geschonken aan het OCMW Deinze. Dit bedrag wordt nu aangewend voor een nieuwe dienstverlening, die in september wordt gelanceerd.

Gezelschapsspel of wandeling

“We richten een gezelschapsdienst voor senioren”, zegt Conny De Spiegelaere (CD&V). “Deze diensten zullen bemand worden door wijk-werkers. Het doel is dus dubbel: enerzijds willen we mensen met een moeilijk arbeidsprofiel aan het werk zetten en anderzijds willen we de vereenzaming bij de Deinse senioren bestrijden. Deze maatregel maakt het mogelijk dat mensen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven en verbonden blijven met hun buurt of dorp. Samen een wandeling maken, een gezelschapsspel spelen of een goede babbel, het zijn maar enkele voorbeelden. Ook wordt er een telefoonster opgericht. Dat is een telefonische oproepketen voor senioren. Op vraag van de senioren die dat wensen, bellen onze telefonisten hen op regelmatige tijdstippen op voor een babbel. We werken hiervoor nauw samen met de vereniging Wijk-Werken Leie en Schelde. Zij moeten geschikte kandidaten voor deze gezelschapsdienst aanleveren. Er moet een match zijn tussen de wijk-werker en de senioren.”

4 euro per cheque

“Dankzij de schenking van PWA Deinze kunnen we de gebruikers van wijk-werkcheques een premie geven”, vervolgt Conny. “Senioren die van deze dienst gebruik willen maken, kunnen jaarlijks over honderd cheques van 7,45 euro beschikken. Van dit bedrag neemt het OCMW 3,45 euro voor haar rekening, dus de mensen betalen nog slechts 4 euro voor een cheque. Met een cheque kan je een uur beroep doen op een wijk-werker. We lanceren deze dienstverlening in september en na een jaar komt er een evaluatie.”