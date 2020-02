Nokere Koerse start zesde keer vanop Deinse Markt Anthony Statius

26 februari 2020

10u47 0 Deinze De wielerwedstrijd Danilith Nokere Koerse start op woensdag 18 maart voor de zesde keer vanop de Markt van Deinze. De wekelijkse markt gaat die dag niet door en wordt ook niet verplaatst.

Op woensdag 18 maart strijkt de wielerkaravaan van Danilith Nokere Koerse opnieuw neer in Deinze. Zowel bij de mannen als de vrouwen maakt de wedstrijd deel uit van de UCI ProSeries, dus een sterk deelnemersveld is verzekerd.

Wie de wedstrijd van begin tot einde wil volgen vanop de eerste rij, die kan zich inschrijven voor het ontbijtarrangement. Je start tussen 8 en 10 uur in Studio in Leietheater met een ontbijt. Om 10 uur wordt het startschot gegeven voor de vrouwenwedstrijd, daarna snuif je de sfeer op in het rennersdorp op de Markt en zie je de mannen vertrekken om 12.30 uur. Daarna kan je nog afzakken naar de aankomstzone op Nokereberg om daar de finish mee te maken.

Tickets voor het ontbijtarrangement kosten 25 euro en zijn te verkrijgen bij de dienst toerisme van de stad Deinze via toerisme@deinze.be of 09/380.46.01.