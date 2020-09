Nog vrije plaatsen voor Techniekacademie Junior Anthony Statius

16u43 0 Deinze Ook dit schooljaar wordt er in Deinze een Techniekacademie Junior georganiseerd. Gedurende tien woensdagnamiddagen maken kinderen van het derde en vierde leerjaar kennis met verschillende technieken en technologieën. De reeks start op woensdag 23 september.

Voor de Techniekacademie Junior worden ook de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. Vier groepen van 20 kinderen, twee in JC Brieljant en twee in de gemeentezaal in Nevele, gaan tien woensdagen lang aan de slag. Gepassioneerde technici begeleiden hen bij onder meer het bouwen van een brug, het programmeren van een robot en de constructie van een coole ‘toverlamp’. “Omdat het om jonge kinderen gaat en de groepen beperkt zijn, kunnen we dit initiatief op een veilige manier laten plaatsvinden”, zegt schepen van Onderwijs Trees Van Hove (CD&V). “Het stadsbestuur en mede-organisator VIVES Hogeschool voorzien in de nodige ontsmettingsproducten en handgel. De begeleiders zullen steeds een mondmasker dragen en ouders die hun kind komen ophalen, wachten buiten.”

Meer info en inschrijvingen via deze link.