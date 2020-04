Nog twee weken tijd om speelstraat aan te vragen Anthony Statius

01 april 2020

08u47 0 Deinze Het klinkt misschien vreemd in deze dagen van coronacrisis, maar Deinzenaren hebben nog tot woensdag 15 april de tijd om een speelstraat aan te vragen voor de zomervakantie.

De jeugddienst van Deinze biedt al ruim 10 jaar de mogelijkheid aan inwoners om een speelstraat aan te vragen. Een speelstraat is een straat die gedurende een bepaalde periode tijdens de zomervakantie van 9 tot 20 uur kan afgesloten worden voor alle verkeer. Enkel wie in de straat woont, mag de straat in met de wagen. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers. De bestuurders die in speelstraten rijden, moeten dit stapvoets doen.

“Ook dit jaar worden alle voorbereidingen getroffen in de hoop dat de veiligheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus tegen het begin van de zomervakantie grotendeels achter ons liggen en buiten spelen samen met kinderen uit de buurt opnieuw mogelijk is”, zegt schepen Rutger De Reu (CD&V). “Indien jouw straat voldoet aan alle voorwaarden en je hebt in je straat minimum twee personen gevonden die zich als meter of peter willen engageren voor de organisatie van de speelstraat, dan kan je vóór woensdag 15 april het aanvraagformulier voor een speelstraat indienen bij de jeugddienst. Het aanvraagformulier is terug te vinden op de website van stad Deinze via www.deinze.be/speelstraten. Of we uiteindelijk de speelstraten zullen organiseren, zal uiteraard afhangen van de federale coronarichtlijnen tijdens de zomer, maar we willen alle maatregelen treffen om voorbereid te zijn om alles wel te laten doorgaan. Het zou fijn zijn om, na deze trieste periode, deze zomer veel kinderen samen te zien buitenspelen”, besluit Rutger De Reu.