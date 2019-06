Nog tot volgende week werken aan Kouter Anthony Statius

12 juni 2019

09u37 0

De werken aan de Kouter zullen nog tot volgende week vrijdag 21 juni duren.

Deze week werd in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met asfalteringswerken aan het kruispunt Kouter-Tweebruggenlaan. Op die locatie is er momenteel ernstige spoorvorming. De weg wordt tijdens de werkzaamheden niet afgesloten, maar er is tijdelijk een rijstrook niet beschikbaar.