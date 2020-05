Nog geen volkstoeloop in De Brielmeersen: “Wandelaars, joggers en fietsers zijn terug welkom” Anthony Statius

06 mei 2020

14u30 4 Deinze De eerste wandelaars, joggers en fietsers hebben hun weg al teruggevonden naar provinciaal De Brielmeersen in Deinze. Woensdagvoormiddag was het er zeer rustig, maar vanaf morgen wordt er meer volk verwacht.

Provinciaal domein De Brielmeersen is sinds woensdag terug open voor het publiek, maar voorlopig bleef het zeer rustig in het park. Tussen 8 en 9 uur werden enkele joggers gespot en later in de voormiddag kuierden enkele wandelaars langs het tijdelijk bewegwijzerde pad.

Hartsvriendinnen Nadine De Meyere en Christelle Moeykens genieten duidelijk van hun wandeling langs de grote vijver. “Wij komen hier vaak wandelen en op het terras genieten van een glaasje”, vertellen de dames. “Dat laatste kan natuurlijk nog niet, maar we wilden wel al eens genieten van de prachtige natuur. In De Brielmeersen kan je echt tot rust komen. Op een aperitief is het nog een beetje wachten, maar voorlopig doen we dit online, elk in ons kot.” Ook Giselle Quintanilha en haar tweejarige dochter Julia kwamen een wandeling maken. “Ik passeerde toevallig met de wagen en zag dat de poort aan de Tweebruggenlaan terug open was”, zegt Geselle. “Julia komt graag naar de dieren kijken en dus hebben we er een spontane uitstap van gemaakt.”

Wat opvalt, is dat het park er zeer proper bij ligt. “Tijdens de sluitingsperiode heeft het personeel hard doorgewerkt om het park te onderhouden”, zegt centrumverantwoordelijke Tony De Neve. “We verwelkomen graag de wandelaars, fietsers en joggers, maar dit onder strikte voorwaarden. Enkel de toegangspoorten aan de Tweebruggenlaan en aan de haven zijn open en je mag slechts in één richting wandelen of fietsen. De cafetaria, toiletten en speeltuin blijven tot nader order dicht. Voorlopig is het nog rustig, maar we verwachten dat de komende dagen meer mensen een bezoekje zullen brengen aan het park.”