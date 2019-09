Nog geen fietstunnels, maar overwegen Tonnestraat en Karmstraat wel al afgesloten Anthony Statius

23 september 2019

16u05 3 Deinze De overwegen in de Tonnestraat en de Karmstraat werden maandagochtend voorgoed afgesloten. Niet de beste timing volgens vele zwakke weggebruikers, want de fiets- en voetgangerstunnels zijn nog niet af en daarom moet men nu een omleiding volgen. “Infrabel neemt ook de asfalteringswerken en de heraanleg van de fietspaden voor haar rekening en om die werken gelijktijdig met de opening van de fietstunnels af te krijgen, moeten de overwegen nu al dicht”, zegt Frédéric Petit, woordvoerder bij Infrabel. De tunnels worden eind oktober geopend.

Maandagochtend werden de spooroverwegen in de Tonnestraat in deelgemeente Petegem-aan-de-Leie en de Karmstraat in Astene definitief afgesloten. De overwegen worden afgesloten in het kader van de aanleg van een derde en vierde spoor tussen Brugge en Gent. Er moet ruimte gemaakt worden voor de bijkomende sporen en daarom gaan de overwegen in de Tonnestraat en de Karmstraat weg. Daarbovenop moeten de gesloten overwegen de veiligheid vergroten. In die regio volgen overwegen elkaar kort na elkaar op en dat zorgt voor vele gevaarlijke kruisingen tussen trein- en wegverkeer.

Maar de timing van de sluiting van de overwegen valt niet overal in goede aarde. Om voetgangers en fietsers passage te verlenen, worden de overwegen in de Tonnestraat en de Karmstraat immers vervangen door tunnels of onderdoorgangen, maar deze zijn helemaal nog niet af. Bijgevolg moeten alle weggebruikers nu een omleiding volgen. Volgens Infrabel was dit al van in het begin zo gepland.

“Naast de fietstunnels voeren wij ook de asfalteringswerken en de heraanleg van het fietspad uit”, zegt woordvoerder Frédéric Petit. “De tunnels zullen eind oktober of begin november geopend worden, maar om de omgevingswerken gelijktijdig af te krijgen, moeten we daar nu al mee starten. We kunnen deze asfalteringswerken en de heraanleg van het fietspad niet uitvoeren indien de overwegen nog gebruikt worden. Dit was technisch zeer moeilijk realiseerbaar en het zou voor onveilige verkeerssituaties zorgen.”

Tot wanneer de fietstunnels operationeel zijn, geldt een omleiding voor fietsers en voetgangers. Voor de overweg in de Karmstraat wordt een omleiding voorzien via de Emiel Clauslaan, Pontstraat en Beekstraat. Voor gebruikers van de fietssnelweg is er een bijkomende wegomlegging via de Pontstraat, Beekstraat en Karmstraat. Voor de overweg in de Tonnestraat loopt de omleiding via de Kortrijksesteenweg, Molenstraat en Sint-Hubertstraat. Voor gebruikers van de fietssnelweg is er een bijkomende wegomlegging via de Sint-Hubertstraat. Na de afwerking van de tunnels, die voorzien is eind november, wordt de omleiding voor fietsers opgeheven.