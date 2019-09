Nog eens zes jaar ‘Kaandelconcerten’ in Deinze Anthony Statius

04 september 2019

17u58 0 Deinze De Engie Parkies - beter gekend als de Kaandelfeesten - komen nog eens zes jaar naar Deinze. Na een nieuwe succesvolle editie werd het contract met de vzw Divers verlengd tot 2025. “Met deze verlenging engageert de stad zich ook de komende zes jaar om zeven zomerconcerten de vakantie te organiseren”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V).

Van Raymond van het Groenewoud tot Belle Perez, tijdens de voorbije zomervakanties passeerden er al heel wat topartiesten in het Kaandelpark. Deze brengen bij goed weer ook telkens een massa volk op de been.

“De Kaandelfeesten lokken gemiddeld tussen de twee– en drieduizend mensen naar het Kaandelpark”, zegt schepen Rutger De Reu. “Het is ondertussen echt een begrip geworden in onze streek. Ieder jaar opnieuw kijken mensen uit naar de lancering van de namen in mei, en ieder jaar is er meer volk in het park. De overeenkomst met de vzw Divers ontstond in 2002, waarbij Deinze één van de pioniers was. Nu wordt de overeenkomst verlengd voor zes jaar.”