Nog altijd kerstsfeer in Deinze (maar lang zal het niet meer duren) Joeri Seymortier

31 januari 2020

16u29 0 Deinze Deinze blijft een maand na Nieuwjaar nog altijd volop in de kerstsfeer. Overal brandt de kerstverlichting nog.

De feestverlichting in Deinze mocht dit jaar zeker gezien worden. Maar terwijl iedereen de kerstversiering al netjes op zolder opgeborgen heeft, blijven de lichtjes in de straten van Deinze elke avond en ochtend fonkelen. Deinze heeft het dan ook liever over ‘winterverlichting’ in plaats van over kerstverlichting. Maar wie van de sfeerverlichting wil genieten, zal toch snel moeten zijn. “Maandag wordt de stekker uitgetrokken in het centrum. Vanaf woensdag wordt dan ook de verlichting in de deelgemeentes verwijderd”, zegt schepen Rutger De Reu.