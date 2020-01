Nieuwjaarswandeling in De Brielmeersen Anthony Statius

04 januari 2020

12u55 0 Deinze Om de kerstkilo’s eraf te schudden, kan je op zondag 5 januari deelnemen aan de nieuwjaarswandeling in provinciaal domein De Brielmeersen.

Onder leiding van een natuurgids maak je zondag kennis met De Brielmeersen. Voor deze wandeling focust men zich op het thema ‘vogels in de winter’. Deelnemen kost 1 euro en hierin zit koffie na de wandeling inbegrepen. Afspraak om 10 uur aan de ingang van de jachthaven in de Lucien Mattyslaan. Reserveren is niet nodig.