Nieuwe website Deinze-Zulte-Lievegem op alle toestellen gebruiksvriendelijk Wouter Spillebeen

22 mei 2019

16u05 6 Deinze De politiezone Deinze-Zulte-Lievegem heeft sinds het begin van deze week een nieuwe website die vooral gebruiksvriendelijker moet zijn dan de oude. “De website werd gebouwd voor het kleinste toestel en past zich aan naarmate het scherm groter wordt.”

Tot vorige week was de website van de politiezone nog die van de oude zone Deinze-Zulte. Met de toevoeging van Lievegem aan de politiezone, was er ook nood aan een nieuwe website en daarvoor legden ze meteen de nadruk op meer gebruiksvriendelijkheid. “Het resultaat is een moderne, fris ogende website waarin de burger en zijn behoeften centraal staan”, klinkt het bij de politie.

De zone gebruikte voor de opbouw van de nieuwe website het webplatform dat wordt aangeboden door de geïntegreerde politie. Dat platform zorgt ervoor dat de website vanaf nu ook smartphone- en tabletvriendelijk is. “De website is opgesteld volgens het “Mobile First” principe. Dit wil zeggen dat de website gebouwd werd voor het kleinste toestel, zoals de smartphone, en zich aanpast naarmate het scherm groter wordt. Dit maakt de website uiterst gebruiksvriendelijk op eender welk toestel.”

De website heeft heel wat nieuwe functies. Zo zal de politie op de nieuwe website en op hun sociale mediakanalen wekelijks nieuwsberichten verspreiden om actuele thema’s onder de aandacht te brengen en is er een eenvoudige zoekfunctie om via uw straatnaam de correcte wijkinspecteur terug te vinden. De pagina met veelgestelde vragen is uitgebreider en de twitter- en facebookpagina’s van de zone staan prominenter op de site. Bezoek de nieuwe website op www.politiedeinzezultelievegem.be.