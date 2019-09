Nieuwe verhalenbundel over de fusiestad: 112 histories uit Deinze en ‘t Land van Nevele Anthony Statius

13 september 2019

08u41 1 Deinze Het boek ‘De geschiedenis van Deinze en ‘t Land van Nevele in 112 verhalen’ krijgt een vervolg. In ‘112 histories uit Deinze en ‘t Land van Nevele duiken Stefan De Groote, Denis Pieters en Manuel Van den Abeele de geschiedenisboeken in.

De heer van Gottem als vertrouweling van Willem van Oranje, een wielrenner uit Landegem die een overwinning werd afgepakt omdat hij de Vlaamse Leeuw zong, Deinzenaars die vochten in de Spaanse burgeroorlog, een Deinse kolonie in Transvaal, het dagboek van een Duitse officier in Vinkt 1940 en Nevele Hul als decor voor de film Mira; het zijn maar enkele van de 112 opvallende verhalen die worden gebundeld in 112 histories uit Deinze en ‘t Land van Nevele.

Stefaan De Groote, Denis Pieters en Manuel Van den Abeele hebben de handen in elkaar geslagen voor dit nieuwe boek over de geschiedenis van de fusiestad Deinze. Het trio kreeg daarbij hulp van onder meer het mudel en André Bollaert, voorzitter van de heemkundige kring Het Land van Nevele.

“Een aantal verhalen werden nog nooit gepubliceerd”, zegt Stefaan. “Het gaat om een opvolger van het boek ‘De geschiedenis van Deinze en ’t Land van Nevele in 112 verhalen’ uit 2017. Maar omdat Nevele toen niet zo goed was bedeeld, is er na wat wikken en wegen gekozen voor een tweede boek. Het bezorgt een overzicht van soms harde maar ook mooie historische gebeurtenissen. Het boek zal verschijnen op 1 december en wordt opnieuw uitgegeven bij de Gentse uitgeverij Skribis.