Nieuwe uitbater voor cafetaria De Brielmeersen gezocht Anthony Statius

18 december 2019

11u24 30 Deinze De provincie Oost-Vlaanderen is opzoek naar een nieuwe concessiehouder voor de cafetaria De Brielschuur in de Brielmeersen. “In onderling overleg stopt de samenwerking met de huidige uitbaatster in de zomer van 2020", zegt centrumverantwoordelijke Tony De Neve.

In provinciaal domein De Brielmeersen in Deinze wordt er de komende jaren werk gemaakt van een gloednieuw cafetariagebouw. In afwachting van de realisatie van dit project, is men op zoek naar een tijdelijke uitbater van de huidige cafetaria De Brielschuur met bijbehorend terras. De uitbater staat ook in voor het dagelijks beheer van de minigolf.

“De samenwerking met de huidige uitbater stopt volgend jaar en de tijdelijk concessie loopt van 1 juni 2020 tot 1 juni 2021", zegt Tony De Neve. De concessie is maximaal drie maal verlengbaar met één jaar, waarbij de overeenkomst hoe dan ook van rechtswege eindigt op de openingsdatum van de nieuwbouw. Geïnteresseerden kunnen hun verzoek indienen voor maandag 3 februari 2020 om 14 uur. Alle info vind je terug op de website.