Nieuwe rijrichting Kalkhofstraat is nog even wennen Anthony Statius

13 januari 2020

13u39 0 Deinze De nieuwe rijrichting in de Kalkhofstraat in Deinze is nog even wennen voor sommige automobilisten. Maandag reden verscheidene wagens van de Markt richting de Guido Gezellelaan, wat niet meer toegelaten is. Aan de muziekschool KADE werden extra waarschuwingsborden gezet.

De rijrichting van de Kalkhofstraat en een deel van de Leiedam in Deinze werd maandagochtend omgedraaid. Het autoverkeer kan vanaf nu van de Guido Gezellelaan tot aan de Markt rijden. Komende vanuit de Leiedam mag je richting de Tolpoortstraat en de Markt afslaan. Rechtdoor rijden richting de Brielstraat is niet toegestaan. Het verkeer dat vanuit de Brielstraat of de Kaaistraat komt mag dus niet meer de Kalkhofstraat inrijden.

Er werden nieuwe verkeersborden geplaatst, maar toch waren er maandag nog verschillende automobilisten die al dan niet bewust de straat via de verkeer kant inreden. Schepen Bruno Dhaenens, die een horecazaak heeft in de Kalkhofstraat, bevestigt dit. “Ik heb ook enkele wagens de verkeerde kant zien uitrijden. De nieuwe verkeerssituatie wordt nochtans duidelijk aangeduid. Maar het is nog maar de eerste dag, mensen zullen het wel snel gewoon zijn.”

De verkeerssituatie is tijdelijk en wordt opgeheven op 1 juli.