Nieuwe poging om fietspad langs Brugstraat te vernieuwen Anthony Statius

27 mei 2020

De stad Deinze doet een nieuwe poging om de Brugstraat op de grens tussen Grammene (Deinze) en Machelen (Zulte) over te nemen van de Vlaamse Waterweg. Zowel de stad Deinze, de gemeente Zulte als de N-VA-fracties en CD&V Zulte zijn vragende partij voor de aanleg van een veilig fietspad.

Het fietspad langs de Brugstraat tussen Grammene en Machelen is dringend aan vernieuwing toe. Gemeenteraadslid Marc Devlieger (CD&V) vroeg dinsdag op de gemeenteraad van Zulte of het fietspad kan aangepakt worden en ook N-VA Zulte (een van de meerderheidspartijen in Zulte) en N-VA Deinze (oppositiepartij in Deinze) pleiten in een gezamenlijk bericht voor een dringende aanpak van het fietspad.

Betonstrook, bezaaid met putten

“Het gemeentebestuur van Zulte ondernam al verschillende stappen om de situatie aan te pakken”, zegt Ward Baeten. “Maar de weg ligt in verschillende gemeentes en ook hogere overheden zijn betrokken partij. Het stadsbestuur van Deinze werd al verschillende malen gecontacteerd, de laatste keer nog in oktober van vorig jaar. Toen luidde de reactie dat er geen budget voorzien is om deze situatie aan te pakken.” Gemeenteraadslid Matthias Neirynck (N-VA Deinze) vult aan: “Deinze heeft al veel investeringen gedaan op vlak van fietsverbindingen maar blijft hier toch in gebreke. In de Brugstraat ligt een betonstrook die men bezwaarlijk een fietsstrook kan noemen. De strook is bezaaid met putten, de straat is erg breed voor auto’s en er is geen enkele fysieke afscheiding tussen de rijweg en het fietspad.”

De Deinse schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V) benadrukt dat zowel de stad Deinze als de gemeente Zulte reeds verschillende pogingen ondernamen om wegbeheerder De Vlaamse Waterweg te motiveren om de Brugstraat uit te rusten met een comfortabel fietspad. “Omdat De Vlaamse waterweg niet beweegt, hebben wij zelfs de vraag gesteld om de weg over te nemen, iets wat in Deinze met andere wegen zoals Westaarde of de Oude Heirbaan al succesvol is geweest. We kregen dan wat middelen bij om de weg te herstellen. Tot onze grote verbazing vroeg de wegbeheerder in het geval van de Brugstraat geld voor de overname. Daar hebben wij voor gepast. Wij stelden onlangs de vraag nogmaals aan De Vlaamse Waterweg en we zullen dit met de collega’s van Zulte verder opvolgen”, besluit schepen Van Thuyne.