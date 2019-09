Nieuwe klaslokalen Sterrebloem ingewijd met startontbijt Anthony Statius

02 september 2019

12u58 0 Deinze De renovatiewerken in de ervaringsgerichte school De Sterrebloem in Meigem vorderen ieder jaar een beetje meer. De school bestaat tien jaar en maandagochtend werden twee vernieuwde klaslokalen feestelijk geopend tijdens het jaarlijkse startontbijt.

In De Sterrebloem starten ouders, leerlingen en leerkrachten het jaar traditioneel met een ontbijt op de speelplaats. Alvorens men mocht aanschuiven aan de buffettafel, was er echter eerst een kleine plechtigheid voorzien. De school zit midden in de verbouwingswerken en deze zomer werden twee nieuwe klaslokalen volledig afgewerkt. Borre Dewaele, een van de eerstejaars die les mag volgen in de nieuwe ruimtes, kreeg de eer om het lintje door te knippen.

“De 18 leerlingen van leefgroep 2, dat zijn het eerste en tweede leerjaar, mochten vandaag voor het eerst hun nieuwe klas betreden”, zegt schoolcoördinator Ellen De Dapper. “Dit school jaar worden de twee nieuwe klassen op de eerste verdieping afgewerkt en in een volgende fase komt er een nieuwe eetruimte en een polyvalente zaal in de rechtervleugel van ons schoolgebouw. In een laatste fase komt er nog een overkapping tussen het nieuwe kleuterblok en het hoofdgebouw.”