Nieuwe klaslokalen BuSo Ten Dries feestelijk geopend Anthony Statius

11 oktober 2019

17u08 0 Deinze In de school BuSo Ten Dries in Landegem werden vrijdagnamiddag de nieuwe klaslokalen feestelijk geopend. De leerlingen beschikken sinds het begin van dit schooljaar over een nieuw gebouw met twee ruime klaslokalen, een overdekte gemeenschappelijke ruimte en een nieuw sanitair blok.

De school Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) Ten Dries in de Dennendreef in Landegem blijft uitbreiden. De school biedt plaats aan motorisch en meervoudig gehandicapte meisjes en jongens van 13 tot 25 jaar. In het begin van het schooljaar, vijfentwintig jaar nadat het huidige schoolgebouw officieel werd geopend, werd een nieuw gebouw in gebruik genomen. Op vrijdag 11 oktober werd deze nieuwbouw feestelijk geopend door de leerlingen, de leerkrachten, de begeleiders en de directie. De voormalige directeur Viviane Lootens mocht het lintje doorknippen.

“De leerlingen beschikken nu over twee ruime klaslokalen, die aangepast zijn aan de noden en wensen van onze leerlingen”, zegt huidig directrice Dominique De Block. “Naast ieder klaslokaal is er ook een aparte rustruimte, waar de leerlingen even apart kunnen zitten. Daarnaast is er een nog een gemeenschappelijke leefruimte en een sanitair blok. De nieuwbouw werd in amper 250 werkdagen gerealiseerd en we zijn tevreden met het resultaat.”