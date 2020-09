Nieuwe corona-wandeling van WND Anthony Statius

28 september 2020

Wandelclub Natuurvrienden Deinze organiseert vanaf komend weekend een nieuwe corona-wandeling.

De wandelaars van WND hebben alweer een nieuwe ‘corona-wandeling’ uitgestippeld. Tussen zaterdag 3 oktober en maandag 2 november kan iedereen het parcours verkennen. De wandelroute start op de parking van de Sporthal van Landegem in de Stationsstraat. Deze wandeling kan je op uw eigen gekozen tijdstip en tempo maken. Deze wandeling wordt aangeduid met de gekende clubpijlen en aan de startplaats hangt er een plannetje met QR-code zodat je het parcours op uw smartphone kan laden. Er zijn twee lussen voorzien van 6,5 en van 13,5 kilometer en van 6 en 11 kilometer. Deze volgen overwegend een ander parcours zodat je ze kan combineren of op een later tijdstip kan wandelen.

Meer info via www.wnd140.be.