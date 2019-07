Nieuwe bellenman Fernand Neerman opent kermis Anthony Statius

27 juli 2019

09u14 3 Deinze De Leiestad heeft een nieuwe bellenman. Fernand Neerman (70) uit Merendree werd gisteren aangesteld door het stadsbestuur en hij mocht al onmiddellijk de kermis van Deinze in gang steken.

Fernand Neerman was vrijdagavond niet aan zijn proefstuk toe. In juni mocht hij al de Sinksenstoet in Nevele opluisteren en hij was die dag ook aanwezig op het onafhankelijkheidsfeest van de Filipijnse gemeenschap. “De officiële opening van de kermis was mijn derde opdracht, maar wel de eerste met nieuw kostuum en een gloednieuwe bel van de stad Deinze”, zegt Fernand. “Het is een eer en een genoegen dat men mij voor deze rol gevraagd heeft.”

Fernand was 22 jaar lang gemeenteraadslid in het toen nog niet gefuseerde Nevele. Hij speelt al zijn leven lang toneel en als regisseur maakte hij al een vijftigtal theaterstukken. Zo zal hij ook te zien zijn als ‘facteur’ in Het gezin van Paemel, het theaterstuk waarmee het nieuwe cc Leietheater wordt geopend in september. In zijn jonge jaren was hij drummer bij populaire coverband The Starfighters. Zijn grote passie is geometrisch tekenen.

“Als bellenman kan ik mijn hobby’s perfect combineren”, zegt Fernand. “Er zit muziek in, je moet een rol spelen en je moet ook een beetje stout durven zijn. Voor alle duidelijkheid: ik ben niet de vervanger van Nick Hollevoet. Nick blijft de eerste bellenman van Deinze, maar aangezien hij vaak in het buitenland vertoeft, zal ik inspringen wanneer het nodig is. Mijn volgende opdracht in Deinze heb ik nog niet gekregen, maar binnenkort zal ik iets mogen doen in buurgemeente Lievegem.”