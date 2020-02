Nieuw stuk fietspad: “Veiliger fietsen van en naar Palaestra” Joeri Seymortier

01 februari 2020

10u27 0 Deinze De stad Deinze heeft een nieuw stuk fietspad aangelegd in de Kastanjelaan, waardoor het veiliger fietsen is naar sporthal en zwembad Palaestra.

Het gaat om een klein stukje fietspad op de plaats waar vroeger het politiegebouw stond. Het fietspad is ook maar tijdelijk, want de stad heeft grotere plannen. “Het gaat om het laatste stukje van de Kastanjelaan naar de Oostkouterlaan”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Op het T-kruispunt moesten fietsers daar een hoek maken van 90 graden en kwamen ze ook op de rijweg terecht. Met het nieuwe stukje fietspad wordt alles daar een pak veiliger. Extra fietsveiligheid is zeker meegenomen in een zone waar ons sportcentrum ligt en ook scholen zijn. Op termijn komt daar een nieuwe woonzone en zelfs een fietstunnel.”