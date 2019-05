Nieuw programma ENGIE Parkies bekend: van Belle Perez tot ode aan John Lennon Anthony Statius

22 mei 2019

08u55 3 Deinze Zomer in Deinze, dat is ondenkbaar geworden zonder de ENGIE Parkies, beter gekend als de ‘kaandelconcerten’. Dit jaar loopt het contract af, maar de stad is in bespreking met de organisatie om opnieuw voor zes jaar muziek te tekenen. De Soulbrothers mogen op 3 juli de spits afbijten.

De ENGIE Parkies zijn in Deinze al aan een achttiende editie toegekomen en vanaf woensdag 3 juli staan er zeven weken op rij gratis optredens gepland in het Kaandelpark. Na de Soulbrothers is het de beurt aan N8N, gevolgd door Metejoor. Het optreden van Mama’s Jasje op 24 juli valt samen met de avondmarkt en op 31 juli zorgt Belle Perez voor vuurwerk op het podium alvorens de echte vuurpijlen worden afgestoken vanop de Krommebrug. Barbara Dex en Imagine No Lennon sluiten de reeks af in augustus.

De bars en het eetkraam openen om 19.30 uur en het optreden begint om 20.15 uur en duurt tot 22.30 uur. Het einde van de avond is rond 23.15 uur.

Info: www.engieparkies.be, info@engieparkies.be en www.facebook.com/engieparkiesdeinze.