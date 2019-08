Nieuw gezicht en oude naam voor Nevels dorpscafé: ‘t Vedetje wordt opnieuw De Vischmijn Anthony Statius

27 augustus 2019

12u31 0 Deinze Het bekende dorpscafé onder de kerktoren van Nevele heeft alweer een nieuwe uitbaatster. Tessa Leys uit Brugge nam op 15 augustus ‘t Vedetje over en veranderde de naam terug naar De Vischmijn. “Ik ben met open armen ontvangen in het dorp”, zegt Tessa.

Met Tessa Leys en haar vriend Francois Hurtekant heeft café ‘De Vischmijn’ nieuwe uitbaters. Nadat Eric Cleve en zijn vrouw Chantal in 2012 na dertig jaar met pensioen gingen, stonden er op enkele jaren tijd veel gezichten achter de toog. In 2015 veranderde Nancy Vande Ginste de naam naar ‘t Vedetje en in 2017 nam Ilse Descamps het café onder die naam over. Op 15 augustus 2019 gaf Ilse de fakkel door aan Tessa Leys, die de naam opnieuw veranderde naar De Vischmijn.

“In de volksmond wordt altijd over café De Vischmijn gesproken en dus leek het een goed idee om die naam opnieuw te gebruiken”, zegt Tessa. “De naam verwijst naar de periode toen er nog een viswinkel naast het café gevestigd was. Ik heb het café leren kennen tijdens mijn vorige job. Achttien jaar lang ging ik de baan op voor een firma die caféspelen verhuurt. In een ver verleden ben ik ook nog cafébazin geweest in het Brugse en het begon opnieuw te kriebelen om opnieuw zelf achter de toog te staan. Francois en ik hadden hier onmiddellijk een goed gevoel bij. Het is een mooi café met toffe klanten, vlak in het centrum van Nevele. Ondanks het feit dat wij West-Vlamingen zijn, werden we hier onmiddellijk met open armen ontvangen. Aan het concept verandert niets: De Vischmijn blijft een gezellig volkscafé. De deuren gaan iedere weekdag open van 10 tot 22 uur en in het weekend is iedereen welkom vanaf 8.30 uur. De maandag is het gesloten.”