Niet Versagen draagt voorstelling Het Oneindige Verhaal op aan Tine Anthony Statius

05 september 2019

10u47 0 Deinze Toneelgezelschap Niet Versagen uit Hansbeke staat vanaf dit weekend op de planken met de jeugdvoorstelling Het Oneindige Verhaal. “We dragen dit stuk op aan Tine, een van de drijvende krachten achter onze producties, die begin dit jaar plots overleed”, zegt Freya Martens.

Het Oneindige Verhaal is de titel van een boek bestaande uit 26 hoofdstukken dat voor het eerst werd uitgegeven in 1979. Niet Versagen onder regie van Els Borms heeft het eerste deel van het boek herwerkt tot een toneelvoorstelling.

“We tonen niet het volledige verhaal, want dat zou te lang duren”, zegt Freya Martens. “Maar het is en blijft een sterk verhaal, dat de toeschouwers ongetwijfeld zal boeien. Het hoofdpersonage in Het Oneindige Verhaal is de twaalfjarige Bastiaan. Hij heeft het niet gemakkelijk: hij haalt slechte punten op school omdat hij zit te dromen, hij wordt gepest, zijn moeder is vorig jaar gestorven en hij woont alleen met zijn afwezige vader. Op een alweer slechte dag vlucht Bastiaan, achternagezeten door de pestkoppen, een oude boekenwinkel binnen. Daar maakt hij kennis met de vreemde meneer Koriander, en met een nog vreemder boek, getiteld: ‘Het oneindige verhaal’… Het gaat over Fantasië, en over de dappere krijger Atrejoe die Fantasië moet redden van de ondergang.”

“We brengen dit stuk speciaal voor Christine Geenen, die wij allemaal kennen als Tine”, vervolgt Frey. “Tine overleed begin dit jaar onverwacht en was al dertien jaar een drijvende kracht achter heel wat Niet Versagen-producties. Het was reeds lang haar droom om ooit Het Oneindige Verhaal te brengen met onze jeugd. We hadden haar er zo graag bij gehad, nu dit eindelijk op ons programma staat.”

Er zijn voorstellingen op 6, 7, 13 en 14 september om 20 uur en op 8 september om 15 uur in de Gemeentezaal van Hansbeke. Reserveren kan via www.nietversagen.be of via 0474/61.27.10 (na 18 uur).