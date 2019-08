Niet meer voetballen op Ter Wilgen, grondeigenaars verlengen huurcontract niet: “Willen niet langer ook doorgang naar Driespoort zijn” Anthony Statius

20 augustus 2019

18u25 0 Deinze Het is gedaan met voetballen op het terrein achter zaal Ter Wilgen in Petegem-aan-de-Leie. De voetbaldoelen werden al weggehaald en FC Corgas, de club die het terrein nog het vaakst gebruikte, moet noodgedwongen op zoek naar een andere stek. “ Het plein ligt deels op twee percelen van buurtbewoners en zij wensten het huurcontract niet te verlengen”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

Wie onlangs passeerde aan de Ten Rodelaan achter zaal Ter Wilgen, zal het al gemerkt hebben. De voetbaldoelen zijn verdwenen en hiermee is Deinze een voetbalplein armer. Een spijtige zaak voor de voetbalclub FC Corgas, die na meer dan 45 jaar op zoek moet gaan naar een nieuwe stek. “De voetbaldoelen waren van de ene dag op de andere verdwenen en dus was ons terrein plots niet meer bespeelbaar”, zegt Filip Cornelis, voorzitter van FC Corgas. “Uit noodzaak hebben we onze voorbije matchen gespeeld op de terreinen achter sportcomplex Palaestra, maar we zijn dus op zoek naar een waardig alternatief. Zeer jammer, want aan Ter Wilgen zaten wij goed. We hadden een kantine ter beschikking en het plein was centraal gelegen.”

Speelruimte

“Wij hebben de voetbaldoelen weggehaald, omdat het huurcontract met de grondeigenaars is afgelopen”, bevestigt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Het voetbalplein ligt deels op twee percelen van bewoners uit de Poelstraat en zij wensten het huurcontract niet meer te verlengen. Het was nochtans de bedoeling om voor deze legislatuur ook gebruik te maken van Ter Wilgen. Voor FC Corgas zal er zeker een oplossing gezocht worden. Er zijn in Deinze voldoende voetbalterreinen beschikbaar. We zullen wel een deel van het grasplein verder gebruiken als speelruimte. Er zal nog kunnen gevoetbald worden, maar dan op een kleiner terrein.”

Bij aanleg van Driespoort werd de afsluiting tussen de site en onze eigendom afgebroken. Sindsdien moeten we hier ook fietsers en voetgangers dulden. We verhuurden ons perceel niet als doorgang naar het shoppingpark

Een van de percelen is eigendom van Frieda Wilms, de weduwe van Stefan Ockerman, de man die jarenlang streed voor een betere communicatie rond het ringwegdossier (de verbinding tussen N35 en N43, die deels door Ter Wilgen zal lopen) en die vorig jaar omkwam in een huisbrand. “Een viertal jaar geleden werd bij de aanleg van de parking van het winkelcentrum Driespoort de afsluiting aan de perceelgrens tussen de site en de private eigendommen afgebroken”, zegt Frieda. “Deze afsluiting werd tot op heden nog steeds niet vervangen, want de recent geplaatste paaltjes met enkele draden ertussen en een poort die open staat kan je bezwaarlijk een afsluiting noemen. Bij gebrek aan een degelijke nieuwe afsluiting worden het voetbalveld en de private eigendommen oneigenlijk en doorlopend gebruikt door fietsers en voetgangers én er zijn problemen met sluikstort en hangjongeren. Een procedure bij het vredegerecht voor de herplaatsing van de afgebroken afsluiting sleept al enkele jaren aan, maar ik ben het juridisch spelletje intussen meer dan beu. Mijn man heeft altijd zo hard geijverd voor meer communicatie en overleg over de ringweg en de plannen met Ter Wilgen en dit blijft een moeilijk punt. Daarom heb ik, in overleg met de buren, besloten om het huurcontract niet te verlengen. Ik wil gewoon rust. Wij verhuurden ons perceel als voetbalplein, niet als doorgang naar het shoppingpark.”

Nieuwe afsluiting op eigen kosten

“Het klopt dat het twee jaar heeft geduurd om een nieuwe omheining te plaatsen, maar die staat er nu wel”, zegt Yannic Demeyer, woordvoerder van Driespoort Shopping. “We hebben de buurtbewoners van in het begin betrokken bij de plannen. Er is lang naar een gezamenlijke oplossing gezocht, maar die kwam er niet en uiteindelijk hebben we volledig op eigen kosten een nieuwe afsluiting geplaatst. Dat de buurtbewoners hebben beslist om het huurcontract met de stad niet te verlengen, betreuren wij, want dit is ten nadele van de voetbalclubs die er gebruik van maakten.”