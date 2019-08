Niet meer in het donker oversteken aan schoolpoort Leiedam Anthony Statius

30 augustus 2019

14u51 1 Deinze Het zebrapad aan de schoolpoort van Vrije Basisschool Leieparel en Leiepoort campus Sint-Theresia aan de Leiedam is eindelijk verlicht. Op vraag van Franky De Graeve, directeur van VBS Leieparel, werd een verlichtingspaal geplaatst zodat de schoolgaande jeugd, maar ook andere zwakke weggebruikers veiliger kunnen oversteken in het donker.

“De schoolpoort aan Leiedam staat al van 7 uur ‘s morgens open voor leerlingen die te voet of met de fiets naar school komen”, zegt Franky De Graeve. “Honderden leerlingen van zowel onze school als Leiepoort campus Sint-Theresia die met de fiets komen, nemen sowieso deze poort als ingang omdat de fietsenstallingen zich hier bevinden. In de vroege ochtend, en vooral in de wintermaanden, is de oversteekplaats donker. Daarom heb ik het voorstel gedaan om voor extra straatverlichting te zorgen. Ook de mensen van de Civiele Bescherming, die via een beurtsysteem de kinderen veilig helpen oversteken, zijn dit voorstel genegen.”

De straatverlichting werd vorige week geplaatst en vanaf maandag 2 september kan iedereen er veilig oversteken. “Het zebrapad is nu niet alleen veiliger voor onze leerlingen, maar ook over wandelaars, fietsers en automobilisten, die op zoek zijn naar een parkeerplaats in de buurt”, besluit Franky De Graeve.