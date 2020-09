Niet alle inwoners tevreden met knip in Molenstraat: “Nood aan veilige fietsverbinding met centrum van Petegem”

Deinze

Niet alle inwoners van de Molenstraat in Petegem (Deinze) zijn even tevreden met het sluiten van de spooroverweg voor alle verkeer. “Door het sluiten van de overweg worden fietsers via de drukke Kortrijksesteenweg (N43)gestuurd. Indien die plannen doorgaan, zullen mijn kinderen alvast niet meer met de fiets naar school rijden”, zegt bewoner Stefaan Vanheule. Schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V) belooft dat er een veilige fietsverbinding komt.