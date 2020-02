Nick Hollevoet kruipt in de huid van Jenny Sergeant: gepensioneerde ‘Madame Pipi’ vertelt over haar reis naar New York Joeri Seymortier en Anthony Statius

09 februari 2020

12u34 0 Deinze Deinzenaar Nick Hollevoet kruipt voor zijn nieuwe comedyshow in de huid van Jenny Sergeant, een gepensioneerde ‘Madam Pipi’ uit Deinze.

De nieuwe show van Nick Hollevoet krijgt de naam ‘Jenny @ New York’. “Jenny Sergeant is een typetje dat enkele jaren geleden ontstond als een van de ‘Deense Deernes’, samen met Marianne Dewulf en Rita Vancaeneghem”, zegt Nick. “Jenny is 69 jaar en ‘enigste maanden’, en is een gepensioneerde ‘Madam Pipi’ uit Deinze. Deze keer staat Jenny solo op het podium, om het publiek te vertellen over haar avonturen van afgelopen zomer in New York City. Na het invullen van een eenvoudig kruiswoordraadsel won Jenny een citytrip of zoals ze het zelf zo mooi kan zeggen: ‘nen cietietriep’. Een reis die niet altijd van een leien dakje liep.”

De eerste voorstellingen vinden plaats in zaal Palace in Deinze, op 27, 28 en 29 maart. Info: reservaties.niho@outlook.com.