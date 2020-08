Nick Hollevoet brengt extra voorstellingen op jarDeins Anthony Statius

22 augustus 2020

09u06 2 Deinze De Deinse komiek Nick Hollevoet brengt twee extra voorstellingen op jarDeins, de cultuurreeks in open lucht aan het cultuurcentrum Leietheater. Dit ter vervanging van de uitgeregende voorstelling van 15 augustus.

Goed nieuws voor de fans van de Deinse stand-up komiek Nick Hollevoet. De uitgeregende voorstelling van 15 augustus wordt vervangen door twee voorstellingen, goed voor 200 extra tickets.

“JarDeins is een schot in de roos, maar het enige nadeel is de afhankelijkheid van het weer“, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “We bieden een programma aan voor 200 personen en tot voor kort konden we bij slecht weer niet uitwijken naar de Brielpoort, omdat daar door de federale overheid een maximum van 100 personen was opgelegd. Zo werd de geplande avondvoorstelling van Nick op 15 augustus door het regenweer geannuleerd. Maar er is goed nieuws, want de voorstelling wordt verplaatst naar zaterdag 12 september en Nick zal die dag zowel om 16 als om 20.30 uur zijn nieuwe show brengen.”

“Mensen met een ticket van 15 augustus krijgen tot woensdag 26 augustus om 12 uur voorrang om zich in te schrijven voor de nieuwe show. Vanaf dan kunnen ook andere mensen tickets kopen. Ondertussen is de capaciteit van de Brielpoort opgetrokken tot 200, dus bij regen hebben we zeker een alternatieve locatie”, besluit Rutger De Reu.

Tickets kosten 15 euro en zijn te verkrijgen via www.leietheater.be.