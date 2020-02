Nevelse scholen krijgen spel tegen pesten Anthony Statius

14 februari 2020

07u37 0 Deinze De basisscholen van het vroegere onafhankelijke Nevele hebben van de stad het spel Pest’Oog gekregen. Dit educatief spel werd ontwikkeld door de vzw Zinloos Geweld en gaat over pesten.

Tijdens de Week Tegen Pesten van 14 tot 21 februari zegt de stad Deinze ‘neen’ tegen pesten. 1 op 5 kinderen en jongeren in Vlaanderen is slachtoffer van pesten en daarom schenkt de stad nu ook aan de basisscholen op het grondgebied van Nevele voor de fusie het educatief spel Pest’Oog van vzw Zinloos Geweld. De Deinse basisscholen kregen dit spel al eerder.

“In dit spel worden thema’s zoals pesten, weerbaarheid, fysiek en mentaal geweld en diversiteit bespreekbaar worden gemaakt”, zegt Conny De Spiegelaere, schepen bevoegd voor welzijn. “Naar aanleiding van de Week tegen Pesten van 14 tot 21 februari geven we nu ook aan de basisscholen in Hansbeke, Landegem, Merendree en Nevele het spel Pest’OOg.” Christian en Carinne Lapinne van Zinloos Geweld: “Pest ‘OOg is bedoeld voor kinderen van 7 tot 10 jaar. Via een speelse combinatie van kwartet, memory en doe-opdrachten biedt het een boeiende invalshoek om te praten over onder meer zwaarlijvigheid, fysieke beperkingen, sociale armoede, holebi, kansarmoede, etnische afkomst, nieuw samengestelde gezinnen enzoverder.”

De stad Deinze zet daarnaast volop in op ‘Samen Tegen Iemand Pesten (STIP)’. “We roepen iedereen op om vier stippen op zijn of haar hand te plaatsen”, zegt schepen De Spiegelaere. “Vanaf dat moment ben je besmet met het ‘antipestvirus’ en kan je het ook doorgeven. Zo maken we samen werk van een pestvrije omgeving voor kinderen en jongeren.”