Nevelse glasbollen verdwijnen vanaf 2021: “Net zoals in Deinze glasophaling aan huis” Anthony Statius

24 februari 2020

13u10 24 Deinze Glasafval wordt ten laatste vanaf 1 januari 2021 in heel het grondgebied Deinze thuis opgehaald. Nu is dit nog niet het geval op het grondgebied van het voormalige Nevele. De glasbollen in Nevele zullen dan ook uit het straatbeeld verdwijnen.

Twee jaar na de fusie tussen Deinze en Nevele zal de ophaling van glas in het hele grondgebied worden ingevoerd. Dat zegt milieuschepen Filip Vervaeke (Open Deinze).

“Momenteel wordt glasafval nog niet aan huis opgehaald in de Nevelse deelgemeenten”, zegt Filip. “In Deinze is dit wel al jaren het geval. We willen slechts met één systeem werken en we hebben gekozen voor ophaling aan huis in alle zeventien deelgemeenten. Glasbollen brengen immers enkele nadelen met zich mee. Op drukke momenten zoals de eindejaarsperiode zitten de glasbollen vaak overvol en dan laten mensen hun glasafval gewoon achter naast de containers. Glasbollen trekken helaas ook sluikstort aan. Een vaak gehoorde kritiek op het systeem van ophaling aan huis is dat de vuilniswagen die van deur tot deur rijdt niet goed is voor het milieu. Maar als iedereen met een aparte wagen zijn glas naar de glasbollen brengt, is dat nog veel meer belastend voor het milieu.”

“Het systeem van de maandelijkse ophaling wordt ten laatste vanaf 1 januari 2021 ingevoerd en dan zullen de glasbollen ook verdwijnen. Mensen hebben ook nog steeds de mogelijkheid om hun glasafval naar het containerpark te brengen, indien gewenst.”