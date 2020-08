Nevelse ereschepen Patrik Van de Casteele overleden Anthony Statius Hans Fruyt

16 augustus 2020

10u09 0 Deinze Patrik Van de Casteele, ereschepen en voormalig gemeentesecretaris van het vroegere Nevele, is overleden. Patrik stond onder andere aan de wieg van de partij Nieuw Nevele. Hij werd 83 jaar.

Met Patrik Van de Casteele is één van de bekende figuren uit de vroegere Nevelse politiek heengegaan. Patrik werd geboren in Gent, maar zijn jeugdjaren en een groot deel van zijn volwassen leven heeft hij in Nevele doorgebracht, tot hij in 2001 naar Deinze verhuisde. In 1962 werd hij gemeentesecretaris in Nevele, een functie die hij korte tijd ook in Poesele en Bellem vervulde. Zijn politieke carrière begon hij bij de toenmalige Christelijke Volkspartij (CVP). Als schepen van burgerlijke stand heeft hij vele koppels in de echt verbonden. Later stond hij samen met enkele gelijkgezinden aan de basis van een nieuw opgerichte partij, Nieuw Nevele. Na de tweede deelname aan de verkiezingen in 2000 behaalde de partij de meerderheid van de stemmen, met Patrik als derde grootste stemmentrekker.

“Papa heeft zich steeds ten dienste gesteld van de inwoners van Nevele", klinkt het bij de familie. “De belangen van de inwoners kwamen steeds vóór die van de partij waarbij hij zich aansloot. Na de overwinning van Nieuw Nevele besliste hij om te zetelen als onafhankelijk gemeenteraadslid, omdat hij zich niet kon vinden in de standpunten van de partijen. Hij was altijd zeer eerlijk, misschien zelfs te eerlijk om deel te nemen aan de politiek en de soms typerende hypocrisie die deze wereld met zich meebrengt.”

In maart 2002 stapte Patrik op als gemeenteraadslid van Nevele. Hij kreeg nog de titel van ereschepen. “Ook in zijn latere jaren was papa nog altijd zeer actief”, klinkt het bij de familie. “Hij volgde tekenles, misvieringen, bezinningsmomenten en bijbellezingen en hij wandelde en fietste nog regelmatig. Voor de kinderen en kleinkinderen stond hij altijd paraat om hen overal naartoe te brengen. Hij knutselde, speelde en bakte wafels met hen en hij wou er zo veel mogelijk voor hen zijn. De avond voor zijn overlijden heeft hij nog een mooie fietstocht gemaakt. ‘s Nachts is hij vredig in zijn slaap overleden.”

Patrik laat een vrouw, 4 kinderen en 3 kleinkinderen na. Door het coronavirus zal de plechtige uitvaartliturgie in de Sint-Pauluskerk in Petegem in beperkte kring plaatsvinden. Mensen kunnen hun medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be.