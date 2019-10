Nevelestraat afgesloten voor aanleg nieuwe rotonde Anthony Statius

03 oktober 2019

14u38 2 Deinze In Hansbeke begint op maandag 7 oktober de aanleg van de rotonde in de Nevelestraat (N437) ter hoogte van de Rostraat aan het beginpunt van de nieuwe rondweg. Hierdoor wordt de Nevelestraat afgesloten. De werken zullen duren tot 20 december.

De werkzaamheden aan de nieuwe ringweg rond Hansbeke gaan vanaf maandag 7 oktober een nieuwe fase in. De rondweg, die de naam Julius Nieuwlandweg krijgt, start ter hoogte van het huidige kruispunt van de Nevelestraat met de Rostraat. Op de plaats van dat kruispunt komt een rotonde en deze wordt vanaf volgende week aangelegd.

Er worden nutsleidingen verplaatst, rioleringen aangelegd en funderings- en wegenwerken uitgevoerd. Tijdens de werken gelden enkele wegomleggingen. Het verkeer komende van Hansbekedorp richting Nevele volgt een omleiding via de Grote Merestraat, Reibroekstraat en Boerestraat en het verkeer komende van Nevele richting Hansbekedorp volgt een omleiding via de Rostraat, Palestraat, Zandestraat, Brugseheirweg en Grote Merestraat.

Op deze wegomleggingen geldt éénrichtingsverkeer, uitgezonderd op de straatgedeelten Zandestraat, Brugseheirweg, Grote Merestraat en Reibroekstraat tot Ostijnstraat. Fietsen is toegestaan in beide rijrichtingen. Tijdens oktober en november gebeuren er ook nog nutswerken in straatdelen van de Cardijnlaan, Merendreestraat, Doornbosstraat, Voordestraat, Hansbekedorp en Vaartstraat. Hierbij is ook beperkte verkeershinder te verwachten.