Nevelestraat afgesloten tot eind januari Anthony Statius

20 december 2019

15u14 2 Deinze De werken aan de rotonde in de Nevelestraat (N437) in Hansbeke duren langer dan voorzien. Normaal zouden ze al moeten voltooid geweest zijn, maar door de slechte weersomstandigheden blijft de Nevelestraat afgesloten tot eind januari.

Op 7 oktober startte Infrabel met de aanleg van de rotonde in de Nevelestraat (N437) ter hoogte van de Rostraat aan het beginpunt van de nieuwe rondweg. Deze werken kaderen in de aanleg van het derde en vierde spoor in Hansbeke. De Nevelestraat werd afgesloten en ondertussen werden er nutsleidingen verplaatst, rioleringen aangelegd en funderingswerken uitgevoerd. Normaal zouden de werken op vrijdag 20 december voltooid zijn, maar door de slechte weersomstandigheden kunnen de asfalteringswerken niet worden uitgevoerd voor de kerstvakantie. Deze asfalteringswerken staan midden januari gepland en dat betekent dat de Nevelestraat afgesloten blijft tot eind januari.

Ondertussen gelden dezelfde wegomleggingen. Het verkeer komende van Hansbekedorp richting Nevele volgt een omlegging via de Grote Merestraat, Reibroekstraat en Boerestraat en het verkeer komende van Nevele richting Hansbekedorp volgt een omlegging via de Rostraat, Palestraat, Zandestraat, Brugseheirweg en Grote Merestraat.