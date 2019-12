Nevele heeft opnieuw wijkcommissariaat in centrum gemeente: naast de dienst bevolking Didier Verbaere

00u04 0 Deinze Vanaf maandag kan je in Nevele opnieuw in het centrum terecht bij de wijkagenten van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. Door de fusie van de beide politiezones bleven de wijkwerkers achter in een veel te groot commissariaat. Zij krijgen nu onderdak in de administratieve gebouwen van Deinze in de Cyriel Buyssestraat in Nevele.

Door de fusie van de zone LoWaZoNe (Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele) en de zone Deinze Zulte verhuisden enkele operationele diensten van Hansbeke naar Deinze. “Voor het oude commissariaat betaalden we 4.000 euro per maand maar dat gebouw was veel te groot om er enkel de wijkagenten onder te brengen. De huurovereenkomst liep ten einde en dus verhuisden we het wijkcommissariaat naar de voormalige lokalen van de financiële dienst van Nevele. We zorgden voor comfortabele burelen en nieuw meubilair. Binnenkort worden de bureaus ook nog uitgerust met airco”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) van Deinze.

Na de fusie van beide zones in januari beschikt de nieuwe zone nu over 26 wijkinspecteurs. Vier daarvan zijn nu permanent in Nevele. “In het hart van de fusie. Elk van de zes gemeentes beschikt nu over een commissariaat met twee centrale posten in Zomergem en Deinze. De wijkinspecteurs zijn de hoeksteen van de politiewerking voor de bevolking. Door hen samen met de dienst burgerzaken in één gebouw onder te brengen, vergroten we de dienstverlening voor de bewoners van Nevele”, aldus een trotse burgemeester.

De wijkinspecteurs werken op afspraak en je vindt hen op het nieuwe commissariaat op maandag van 9 tot 12, dinsdag van 14 tot 17 en vrijdag van 9 tot 12 uur. Info op www.politiedeinzezultelievegem.be