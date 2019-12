Net op tijd voor op de feesttafel: nieuw biertje ‘Buysse Sport’ eert beroemde wielerbroers Anthony Statius

20 december 2019

18u18 0 Deinze Na het Buysse Bierke kan je nu ook klinken op het nieuwe jaar met een Buysse Sport, een blond bier met slechts 2 procent alcohol. Het is ondertussen het derde bier dat genoemd werd naar het beroemde wielergeslacht uit Wontergem. “Tour de France-winnaar Lucien Buysse had drie broers en dus willen we minstens nog één biertje brouwen”, zegt Lieven Tack van het Comité Lucien Buysse.

In Deinze worden lokale bieren vaak genoemd naar Wontergemse wielrenners. Na het Buysse Bierke in 2016 en Buysse bruin in 2018 is er nu ook Buysse Sport om de dorst te lessen. Net zoals zijn twee voorgangers refereert Buysse Sport naar de Wontergemse wielerbroers Lucien, Marcel Cyriel en Jules Buysse.

“Buysse Sport is een klassiek blond bier, traditioneel gebrouwen met de beste mouten en uitzonderlijke hopvariëteiten”, zegt Lieven Tack. “Het bier is laag in alcoholpercentage, maar is rijk aan smaak. Hiermee spelen we in op de toenemende vraag naar bieren met minder alcohol. Net zoals zijn broers bevatten de flesjes van Bysse Sport 33 centiliter, maar er werd gekozen voor een ander typefles om duidelijk het onderscheid te maken. Een frisse Buysse Sport drink je ook al gemakkelijk rechtstreeks uit de fles. Het bier is ook verkrijgbaar in vaten van 20 en 30 liter.”

“De naam Buysse Sport is een ode aan de sportieve prestaties die Lucien en zijn broers bijeen hebben gereden”, vervolgt Lieven. “Lucien Buysse, die in 1926 de Tour de France — met 5.745 kilometer de langste Tour ooit — won, is uiteraard de bekendste. Daarnaast behaalde hij ook een derde plaats in de klassieker Parijs-Roubaix. Lucien Buysse won in totaal vijf touretappes, maar ook zijn broers Marcel en Jules waren bekende wielrenners. Marcel ‘De Grote’ Buysse was profrenner van 1909 tot 1926. Zijn doorbraak kwam in 1912 met een vierde plaats in de Ronde van Frankrijk. In 1914 won hij de tweede editie van de Ronde van Vlaanderen en daarnaast won hij ook een etappe in de Ronde van Italië van 1920. Jules Buysse was de jongste van de vier broers en in 1926 won hij de openingsetappe in de Ronde van Frankrijk. Tenslotte is er Cyriel Buysse, die vooral kermiskoersen reed. In 1994 was hij met zijn 98 jaar de langstlevende beroepsrenner in België en Europa.”

Cirkel rond maken

“Er zijn vier broers dus een vierde biersoort zou de cirkel rond maken. Het jaar 2026 zou een mooie deadline zijn, want dan is het exact honderd jaar geleden dat Lucien de Ronde van Frankrijk won. Samen met de gemeente Erpe-Mere, de thuishaven van de laatste Belgische tourwinnaar Lucien Van Impe, zijn we steeds aan het lobbyen om dat jaar de Tour de France door Deinze en Erpe-Mere te laten passeren”, besluit Lieven.

Het Buysse Bierke is te verkrijgen in heel wat winkels en horecazaken in Deinze en omstreken, maar je komt het ook tegen op andere plaatsen in Vlaanderen, van in de Kempen tot aan de kust. In januari verschijnt er ook een ‘retroplaat’ met een QR-code, die je zal meenemen in het verhaal van Lucien Buysse, de adelaar van de Aubisque.

Meer info via buyssebierke@gmail.com en www.lucienbuysse.be.