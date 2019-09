Net niet alle chauffeurs in orde bij alcoholcontrole Wouter Spillebeen

10 september 2019

17u39 0 Deinze Bij een controle op alcohol en drugs in het verkeer afgelopen zaterdagavond trof de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem slechts een chauffeur aan met een glas te veel op.

De politie liet tussen 18 uur en 22.30 uur op verschillende plaatsen in de zone chauffeurs blazen. In totaal werden 63 bestuurders gecontroleerd op rijden onder invloed. Slechts een van hen legde een positieve test af. Hij kreeg een proces-verbaal en moest zijn rijbewijs voor zes uur inleveren. Daarnaast reed een chauffeur aan een onaangepaste snelheid, stonden de lichten van een wagen niet aan en waren enkele wagens niet in orde met technische eisen.