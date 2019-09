Negen maanden na de fusie smelten bibliotheken van Deinze en Landegem samen Anthony Statius

22 september 2019

10u36 3 Deinze Negen maanden na de fusie tussen Deinze en Nevele smelten ook de bibliotheken van Deinze en Landegem samen tot één geheel. Wie lid is van een van de twee afdelingen kan binnenkort gratis boeken ontlenen in de andere bibliotheek. “Zo heb je met een lidkaart keuze uit 144.000 artikelen en het aantal ontleningen wordt uitgebreid naar twintig”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V).

Net zoals alle Vlaamse bibliotheken stappen ook die van Deinze en Landegem in op een nieuw gemeenschappelijk softwaresysteem, het zogenaamde Eengemaakt Bibliotheeksysteem. Hiervoor worden beide bibs gesloten vanaf maandag 30 september en dit tot en met zondag 6 oktober. In de fusiestad Deinze wordt de aanpassing nog verdergezet en zo zullen beide bibliotheken fuseren tot één bibliotheek op twee locaties.

Cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V) legt uit: “Wie lid is van de ene bibliotheek, wordt automatisch lid van de andere. Je kan dan met dezelfde kaart boeken, strips of cd’s ontlenen in beide bibs. Deze omschakeling mag je gerust historisch noemen. De bibliotheek van Landegem bestaat al sinds 1948 en die van Deinze sinds 1982. De keuze om beide collecties - Deinze heeft 99.000 artikelen en Landegem 45.000 - samen in één beheersysteem te steken biedt een grote meerwaarde aan onze ontleners. Het grote voordeel is dat wanneer een boek in Deinze uitgeleend is, je kans hebt dat dit boek in Landegem wel beschikbaar is. Bovendien hoeven mensen zich niet te verplaatsen. Als de een boek uit Deinze in Landegem wil ontlenen dan wordt die kosteloos naar het filiaal in Landegem gebracht. Dit gebeurt telkens op dinsdag en vrijdag met de fietskoerier van Deinze. Materialen inleveren moet wel nog steeds gebeuren in de bibliotheek waar je ze hebt uitgeleend.”

“Vanaf 7 oktober, na de overschakeling naar het nieuwe softwaresysteem, treedt het nieuwe reglement in werking”, vervolgt De Reu. “Lid worden en ontleningen blijven gratis, maar na de fusie zal je ook in Deinze tot twintig artikelen in één keer kunnen ontlenen. De uitleentermijn is drie weken en verlengen kan drie keer voor drie weken. Ook de boetes worden aangepast. Zo betaal je 10 eurocent per dag dat je een boek te laat binnenbrengt. Vroeger gold in Deinze een tarief van 30 eurocent per week en in Landegem van 50 eurocent per week. Als het openstaande bedrag hoger is dan 5 euro, van wordt de kaart geblokkeerd. Een artikel reserveren kost 50 eurocent en materiaal aanvragen in een andere bib dan Deinze of Landegem kost 2 euro.”

Meer info via www.deinze.bibliotheek.be.