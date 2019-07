Natuurpunt organiseert avondwandeling langs kanaal Anthony Statius

16 juli 2019

08u17 2 Deinze Natuurpunt Tussen Leie en Schelde gaat op woensdag 24 juli wandelen in de Deinse kanaalzone.

Bij valavond wordt verzameld aan het VTI in de Leon Declercqstraat waar je langs de vaart en wegelingen doorheen de bossen wandelt. Tijdens de wandeling gaat de zomerse dag over in een zomeravond; je hoort en ziet hoe veel dieren zich nu pas beginnen te roeren. Nachtvlinders vliegen uit en met hen uilen en vleermuizen. Gewapend met batdetectoren – toestellen om vleermuizen te herkennen – en met open oren en ogen geniet je van de natuurlijke avondrust.

De wandelaars vertrekken om 20.30 uur en de aankomst is voorzien om 23 uur. Meer info via Noël De Loof: 09/386.21.43.