Natuurpunt en stad kopen hooilanden in Leiemeersen: “Belangrijk broedgebied voor de grutto” Anthony Statius

11 juni 2020

17u44 24 Deinze Het stadsbestuur ondersteunt de aankoop van elf percelen hooiland in het natuurgebied Leiemeersen van Deinze. De percelen worden aangekocht door Natuurpunt en zijn onder andere cruciaal voor het behoud van de laatste Het stadsbestuur ondersteunt de aankoop van elf percelen hooiland in het natuurgebied Leiemeersen van Deinze. De percelen worden aangekocht door Natuurpunt en zijn onder andere cruciaal voor het behoud van de laatste koppels grutto in de Leievallei.

Het natuurgebied Leiemeersen van Deinze maakt deel uit van het natuurpark Levende Leie, een lint van aaneengesloten natuurgebieden tussen Gent en Deinze. Natuurpunt heeft elf eeuwenoude percelen van ongeveer 6,22 hectare — meer dan vier voetbalvelden — groot aangekocht. De stad Deinze levert een bijdrage van 25.000 euro voor de aankoop van deze hooilanden binnen de Leiebocht achter het kasteel Ooidonk.

Kievit

“De aankoop van deze percelen is cruciaal voor het behoud van de iconische weidevogel, de grutto”, zegt milieuschepen Filip Vervaeke (Open Deinze). “Ook voor de kievit is deze zone erg belangrijk. Het beheer van de percelen zal dan ook afgestemd worden op deze vogels. Zo zal er bijvoorbeeld uitgesteld gemaaid worden om de nesten te vrijwaren.” Burgemeester Jan Vermeulen vult aan: “De afspraken werden vastgelegd in een beheersovereenkomst die afgesloten werd met de landbouwers, die zullen instaan voor het beheer van deze percelen. De aankoop wordt mogelijk gemaakt door subsidies van het Vlaams gewest, de provincie Oost-Vlaanderen en de stad. We zijn erg tevreden dat we ons steentje kunnen bijdragen om de biodiversiteit in de Leievallei te vrijwaren.”