Natuurpunt brengt broedgebied Deinse grutto’s in kaart met drone: “Deze lente 34 exemplaren geteld” Anthony Statius

02 juni 2020

14u35 1 Deinze In de Leiemeersen leeft een populatie grutto’s. Natuurpunt telde deze lente 34 exemplaren en om het broedgebied van de weidevogel in kaart te brengen zonder de dieren te storen, werd gebruikgemaakt van een drone.

De Leiemeersen van Deinze maakt deel uit van het natuurpark Levende Leie, een lint van aaneengesloten natuurgebieden tussen Gent en Deinze. De grutto, een weidevogel die je herkent aan zijn steenrode kleur en zijn hoge steltpoten, is een van de bijzondere bewoners van de Leiemeersen. Het natuurgebied in de bochten van de Leie is de enige broedplaats van grutto’s in de volledige Leievallei.

Drone met warmtecamera

“De grutto heeft het de laatste tijd lastig om te broeden door de toenemende droogte en een gebrek aan voedsel”, zegt Hannes Buyle van Natuurpunt. “Vaak worden de weilanden vroeg gemaaid zodat gruttonesten worden vernietigd. De grutto heeft gelukkig de weg gevonden naar een ontoegankelijk gebied van de Leiemeersen in Deinze en daar werden deze lente 34 exemplaren geteld. Uiteindelijk vonden zes gruttokoppels en minstens evenveel kievitkoppels er een broedplaats. Om de broedplaatsen van de grutto zo weinig mogelijk te verstoren, werd deze week gebruikgemaakt van een drone met warmtecamera om de juiste locaties van de grutto’s terug te vinden en te inventariseren. Zo weten we beter hoe we die kwetsbare broedgevallen kunnen beschermen.”

“We proberen zoveel mogelijk broed- en voedselgebied aan te kopen”, vervolgt Buyle. “Dit houdt in dat de broedzone later gemaaid wordt en dat we zorgen voor omliggende percelen met voldoende insecten voor de opgroeiende kuikens. Op die manier kunnen we deze iconische weidevogel behouden in de Leiestreek. Het aankopen kost handenvol geld, maar is volgens ons de enige manier om op een duurzame manier dit landschap en zijn unieke fauna en flora te beschermen.”

