Natalia, Jef Neve en Lions Club Deinze verzamelen 15.000 euro voor het goede doel Anthony Statius

20 december 2019

15u39 3 Deinze Het uitverkochte concert van Jef Neve en Natalia in CC Leietheater heeft woensdagavond 15.000 opgebracht euro voor het goede doel. Organisator Lions Club Deinze stort het bedrag integraal door naar Canisha, vzw Majin Huis, DVC Heilig Hart en Emmaüs Machelen.

Lions Club Deinze heeft een lange traditie in het organiseren van concerten en sinds enkele jaren waait er een nieuwe wind door het bestuur. Dit resulteerde in het concert van jazzpianist Jef Neve en zangeres Natalia. Het duo kwam op woensdag 18 december voor een uitverkocht CC Leietheater in Deinze hun ding doen.

“De opening van het Leietheater kwam net op tijd”, zegt Tom Groffils van de Lions Club. “De 450 zitjes waren twee maand voor het concert al uitverkocht. Daar hadden we stilletjes op gehoopt, maar dat het zo snel zou gaan was ook voor ons een verrassing. Jef Neve en Natalia overhandigden na hun concert backstage een cheque van 15.000 euro. Dankzij onze sponsors waren alle kosten op voorhand betaald en zo konden we de verkoop van de losse tickets zo goed als integraal aan onze goede doelen schenken.”