Nasser (95) is genezen van het coronavirus: “Het is een wonder” Redactie

01 april 2020

20u16

Bron: VTM NIEUWS 0

Deinze De 95-jarige Nasser Miri mag het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze verlaten. De man was er opgenomen omdat hij besmet was met het coronavirus. Tien dagen lang lag hij op de afdeling intensieve zorg. Hij was er erg aan toe. Maar gelukkig kwam hij erdoor en kan hij nu terug naar huis.

Nasser woont samen met zijn kinderen en kleinkinderen. Eén van de gezinsleden was drager van het virus, zonder het te weten. Uiteindelijk bleek de hele familie besmet. Maar behalve opa Nasser, moest er gelukkig niemand opgenomen worden in het ziekenhuis. Nasser was er wel heel erg aan toe.

“Ik heb een telefoontje gekregen dat ze niet optimistisch waren over de situatie. En dat als het niet verbeterde, we niet veel moesten verwachten voor opa,” vertelt kleinzoon Amir. Maar gelukkig keerde de situatie, zijn familie noemt het een wonder: “Het was ongelooflijk. Als je horen te krijgt dat specialisten, die zoveel ervaring hebben, tien dagen daarvoor niet veel hoop hebben. Maar dan hoor je toch dat opa genezen is, dat is een wonder. We zijn God dankbaar. Meer kunnen we niet doen, we zijn gelukkig.”