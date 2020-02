Nancy Store viert 50ste verjaardag met vernieuwde vrouwenboetiek Anthony Statius

14 februari 2020

10u17 0 Deinze Nancy Van Steenkiste en haar dochter Liesbeth De Pestel heropenen vandaag (vrijdag) de deuren van hun vrouwenboetiek Nancy Store in de Tolpoortstraat. De winkel werd ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan helemaal vernieuwd. “We onderscheiden ons door onze huiselijke sfeer”, zegt Liesbeth.

In oktober 1970 opende Nancy Van Steenkiste op 19-jarige leeftijd een boetiek voor dames- en herenkledij op de Markt van Deinze. De inspiratie haalde de zaakvoerster uit een bezoek aan onder andere Carnaby Street in London. De Engelse vlag is trouwens nog steeds het logo van Nancy Store. In 1975 werd de winkel opgesplitst in een damesboetiek in de Tolpoortstraat 52 en herenboetiek op de Markt en later stapte dochter Liesbeth, ook op 19-jarige leeftijd, in de zaak. Dit jaar vieren Nancy en Liesbeth de vijftigste verjaardag van hun zaak en ter gelegenheid hiervan werd Nancy Store Ladies in de Tolpoortstraat helemaal vernieuwd.

“Op vijf weken tijd kreeg de winkel een totale make-over”, zegt Liesbeth. “De etalage werd verlaagd tot het straatniveau en binnenin werd alles, van de rekken tot de paskamers, vervangen. We gaan voor een huiselijke sfeer, waar klanten op hun gemak kunnen rondkijken en waar ze kunnen rekenen op een goede service. Het blijft een uitdaging om ons te onderscheiden van de grote ketens, maar ook mede dankzij onze gratis retouches en onze eigenzinnige collectie met veel Belgische merken, slagen we hier zeker in. Nancy Store is klaar voor de toekomst.”