Nancy en Liesbeth vieren halve eeuw Nancy Store Anthony Statius

28 september 2020

16u44 1 Deinze Nancy Van Steenkiste (69) en haar dochter Liesbeth De pestel (47) mogen op donderdag 1 oktober vijftig kaarsjes uitblazen. Op die dag opende Nancy exact een halve eeuw geleden Nancy Store, nog steeds een vaste waarde in het modeaanbod van Deinze en omstreken. “Collecties kopen we nog steeds samen aan”, zeggen Nancy en Liesbeth.

In februari heropende Liesbeth De pestel de deuren van de volledig vernieuwde damesboetiek Nancy Store in de Tolpoortstraat. Ondertussen is haar mama Nancy nog steeds actief, zowel in de damesboetiek als in de herenwinkel op de Markt. Samen vieren moeder en dochter komende donderdag het vijftigjarig bestaan van Nancy Store in Deinze. Een kleine terugblik.

“Ik ben zelf in een kledingwinkel opgegroeid”, zegt Nancy. “In 1948 openden mijn ouders de kledingzaak Ideal op de plaats waar vroeger café The Philo op de Markt gevestigd was. Enkele jaren later verhuisde de winkel naar de het pand naast het Huis van Thuyne, waar mijn zus nog steeds Ideal Fashion runt. De liefde voor mode werd mij met de paplepel ingegeven en op 1 oktober 1970 opende ik met Nancy Store mijn eigen zaak op de Markt 40. Daar verkocht ik zowel kledij voor dames als voor heren. In 1975 werd de winkel opgesplitst in een damesboetiek in de Tolpoortstraat 52 en herenboetiek op de Markt. De herenwinkel verhuisde in de jaren 80 naar het pand waar Nicole Van Damme vroeger haar gekende schoenenwinkel had. Daar ontfermt onze trouwe medewerkster Marleen zich al 46 jaar met hart en ziel over de klanten. Daarnaast werk ik al 28 jaar samen met mijn dochter Liesbeth, die vijf jaar geleden de zaak heeft overgenomen.”

Samen collecties uitkiezen

“Ik hielp als kind al mee in de winkel”, zegt Liesbeth. “Wanneer de juf vroeg hoe mijn weekend geweest was, antwoordde ik dat we goed hadden verkocht. Mijn mama en ik voelen elkaar perfect aan. We kiezen samen de collecties uit en we zien aan elkaars blik onmiddellijk wanneer we iets niet mooi vinden. We kopen onze kleren aan in functie van de klanten, maar de voorwaarde is dat we het zelf graag zien. Er zijn soms eens onenigheden, maar meestal komen we goed overeen.”

Nancy en Liesbeth hadden zich hun gouden jubileum wel anders voorgesteld. “Een grote receptie met hapjes en drankjes zit er niet in, maar we organiseren wel een fashion tiendaagse met kortingen en geschenken”, zegt Liesbeth. “De lockdown heeft onze sector geen deugd gedaan, maar wij blijven positief denken”, besluit ze.